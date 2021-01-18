BioNTech疫苗挪威29人接種後死亡　以色列現面癱個案　會再索資料

疫苗顧問專家委員會今日（18日）討論德國BioNTech及上海復星合作研發的疫苗，委員一致認為效益大於風險，建議可以使用。不過，挪威累計有29人接種美國輝瑞藥廠與德國BioNTech研製的疫苗後死亡，至於以色列方面，據報有13人接種後出現面癱。委員會召集人劉澤星教授表示，針對挪威死亡率方面，會嘗試向挪威索取資料，但在整體數據而言，仍認為對公眾得益大於風險。

劉澤星指，未來會要求復星再提交更多海外接種疫苗後的不良反應報告。(余俊亮攝)

劉澤星指，會議上討論過疫苗的不良反應，在挪威死亡率方面，需要更多資料，期望復星可交更多資料，委員會亦會嘗試直接向挪威索取資料，但整體數據而言，仍認為對公眾得益大於風險。至於接種的優先次序，則待兩個科學專家委員會決定。

委員之一的許樹昌指，按挪威目前的資料，有4.2萬人接種，29人死亡，需要再向當局索取更多資料，了解病人有沒有長期病患等。

另一方面，以色列據報有13人接種後出現面癱。劉澤星指，委員會亦有留意到，強調面癱不是稀有情況，每一個人都會有機會出現面癱，但仍要分析不同地方接程後的反應，仍需更多數據。許樹昌則指，在一般情況，每10萬人有1個面癱，不同地方的比率不同，又指會向德國當局索取更多資料，了解當地使用情況。

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