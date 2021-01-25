俄羅斯奧運金牌得主「語出驚人」批評「窮爸媽」不該生育

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英國新聞網鏡報（Mirror）報道，曾獲奧林匹克運動會全能冠軍的25歲俄羅斯韻律體操運動員塞瓦斯蒂安諾娃（Karolina Sevastyanova）在一個Instagram進行的問答環節中，批評窮爸媽不該生養小孩，還直指他們「很不負責」，引發網友熱烈討論。

塞瓦斯蒂安諾娃說她寧願捐錢給動物福利組織或其他慈善機構，也不要幫助經濟條件差的父母，她認為「現在已非無法避孕的石器時代」，如果這些父母生養1個孩子已捉襟見肘，為什麼還要生第2個、第3個、第4個呢？

塞瓦斯蒂安諾娃指出如果父母無法許諾孩子美好的未來，對孩子來說「是不公平的」，表示自己不想為這些父母的行為負責，所以不會對他們伸出援手。

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網友Niloc H贊同塞瓦斯蒂安諾娃的見解，認為「如果付不起養育孩子的費用就不要生，也別指望別人能幫助你。但是如果生小孩之後，經濟才變差就另當別論。」

網友Swagman則提到自己就是生於窮困的大家庭，「爸爸因為宗教因素生了很多小孩，但小孩都在受苦，而且爸爸對小孩不聞不問，晚上都泡在酒吧，讓家中收入更少！」同意塞瓦斯蒂安諾娃的論點。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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