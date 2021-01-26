Facebook於英國推新功能　夥拍傳媒向用戶提供新聞資訊

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-01-26 16:35

Facebook 1月25日於英國推出新功能，新增「Facebook新聞」（Facebook News）的頁面，向用戶提供來自不同新聞機構的新聞以及生活資訊。這是公司於美國以外的地區首次推出同樣功能。用戶可以點選標籤切換至新頁面。

公司將提供來自數以百計本地和全國新聞組織的內容，包括第四頻道新聞（Channel 4 News）、每日郵報集團（Daily Mail Group）、《金融時報》（Financial Times）、《經濟學人》周刊（The Economist）、《衛報》（The Guardian）等。頁面也會轉載《魅力》雜誌（Glamour）、《Vogue》、《智族》雜誌（GQ）等生活資訊內容。

根據公司介紹，頁面將向用戶推送由一個記者團隊挑選的重點新聞，並根據用戶閱讀、分享和追蹤的新聞提供個人化的內容。用戶也可以修改設定，閱讀或隱藏相應的文章、議題或出版商。

Facebook推出新功能，向用戶提供來自不同新聞機構的新聞以及生活資訊。（網站截圖）

公司的歐洲新聞合夥關係總監道布（Jesper Doub）表示，產品是多年的投資，將原創新聞置於新讀者面前，並為出版商帶來更多廣告和訂閱機會，為未來建立可持續的業務。新頁面將於其他地區推出，包括法國和德國。