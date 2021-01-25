拜登就任︱特朗普與美國科企留牙齒印　拜登也不會手軟？

撰文： 數位時代 最後更新日期： 2021-01-25 19:08

在美國疫情死亡人數突破40萬、特朗普粉醞釀抗爭、美國陷入動盪的此刻，拜登於當地1月20日的就職典禮上，正式成為美國總統。

但除了這些迫在眉睫的挑戰外，在拜登的領導下，新一屆政府會採取怎樣的態度應對科技界，以及龐大到不容忽視的科技巨頭，也是外界所關心的議題之一。

▼點擊率先了解拜登團隊對規管科技巨頭態度，曾指「朱克伯格是個大麻煩」

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科技企業是民主黨最大支持者，拜登政府能否用力規管？

科技企業一向是民主黨的忠實支持者。根據響應性政治中心（Center for Responsive Politics）資料，網路企業高達98%的政治獻金都捐給了民主黨的競選活動或外圍團體。

然而收緊對科技巨頭監管已成民主、共和兩黨共識的今天，拜登過渡團隊卻又大量起用科技界人馬，成員背景不乏Facebook、Lyft、Stripe、蘋果、Yahoo等眾多科技企業，並迸出科技巨頭試圖在拜登團隊安插人手的傳言。

另外，副總統賀錦麗也與科技企業關係匪淺，使得拜登政府是否會嚴加看管科技巨頭受到外界存疑。

她過去競選加州檢查總長及參議員時，便是仰賴科技巨頭的捐款，包括Facebook營運長雪莉．桑德伯格（Sheryl Sandberg）、前蘋果設計長強納森．艾夫（Jonathan Ive），以及Salesforce執行長馬克．貝尼奧夫（Marc Benioff）。

她個人在私交上也與科技界人士往來密切，與喬布斯遺孀羅琳（Laurene Powell Jobs）、前Facebook高管西恩．帕克等人有所交流。賀錦麗的姊夫東尼．韋斯特（Tony West）還是Uber的法務長。

但擔任加州檢察總長期間，她曾就隱私權益的議題，推動各種保護消費者的措施，有看法認為賀錦麗會延續過去任職時的焦點，攬起與科技界打對台的責任。至於未來會如何對待科技領域，拜登本人在競選期間其實著墨不多，新一屆政府是否延續特朗普的強硬措施，又或者將對科技巨頭網開一面，外界正為此議論紛紛。

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網路巨頭「免死金牌」可能被首先開刀

但從拜登團隊歷來發言與內閣挑選上，或許能窺見新一屆政府究竟打算怎麼做。拜登發言人麥特．希爾（Matt Hill）曾言明，「拜登一向說最大的罪惡就是濫用權力。科技巨頭及其高管不只濫用權力，還誤導美國民眾、傷害民主制度、逃避應擔負的責任，拜登總統會結束這一切。」

儘管拜登曾是奧巴馬的左右手，科技巨頭可能不會迎來像奧巴馬時代的友好時光。

被視為網路平台免死金牌的《通訊規範法》第230條（簡稱第230條），很可能是拜登政府開刀的重點對象。拜登曾在接受《紐約時報》採訪時直言，「我一直不太喜歡Facebook。你可能知道，我不怎麼喜歡朱克伯格，他是一個大麻煩。」

拜登認為，媒體都必須為平台上的內容負責，然而第230條使Facebook等社群巨頭得以豁免於平台上的內容，這種法條應該被立即撤銷，讓平台擔負起應承擔的責任。

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指控Facebook放任有害言論，多位「反巨頭」官員加入內閣

拜登競選團隊資深副手比爾．魯索（Bill Russo）就曾在大選結束後，抨擊Facebook處理陰謀論、假新聞失當，社群平台應該更有作為、動作更迅速，並預告未來幾個月內，Facebook將面臨進一步的審查。

被提名擔任司法部助理部長的凡妮塔．古普塔（Vanita Gupta）、司法部民權司司長克里斯汀．克拉克（Kristen Clarke），也都曾致力規管Facebook、Twitter、Google等網路巨頭，要求平台刪除有害內容及不實消息，甚至指控這些巨頭的演算法存在歧視與偏誤。

拜登科技顧問、被提名白宮副幕僚長的布魯斯．里德（Bruce Reed）近期也重申類似的觀點，在他合著的一本新書發表會上表示，「社群媒體早該為平台上的內容負責了。」

他合著的這本新書，主旨之一便是要求社群平台負責，假如平台可以從內容獲得收益，就應該擔負相應責任，「如果社群平台在有害內容旁投放廣告營利，那他們也是共犯。如果社群平台的演算法助長有害內容散播，則應該負責糾正錯誤。」

雖然疫情、中美關係等議題似乎更為急迫，里德相信解決這些科技領域的爭議同樣是當務之急，「我認為這些科技議題需要優先處理，他們是我們的經濟核心。」

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反壟斷不會斷，科技議題已成拜登政府優先事項

特朗普政府針對科技巨頭展開的反壟斷審查，也被認為將在拜登時代延續下去。擔任拜登過渡團隊成員的比爾．貝爾（Bill Baer）便聲稱，政府在執行反壟斷上應更強而有力，「目前的反壟斷作法太謹慎了，太過擔心執行過當的負面影響，使反壟斷執法受限，尤其是針對科技領域。」

日前有消息傳出，拜登希望延攬奧巴馬時代的政府官員蕾娜塔．赫瑟（Renata Hesse）及胡安．阿特亞加（Juan Arteaga），作為新一屆政府反壟斷審查的領導者，這顯示拜登政府並未將科技議題的優先順位放在後頭。

其餘傳出風聲的候選者，包括曾在Paul Weiss律師事務所擔任反壟斷部門負責人的強納森．坎特（Jonathan Kanter）。根據《路透社》報導，反壟斷是拜登過渡團隊持續關注的一個問題，去年11月當選後曾召開會議，討論反壟斷的優先事項。

《路透社》引述一位消息人士指出，那場會議上的一個觀點是，「即使可能敗訴，也要提起（反壟斷）訴訟。」

負責反壟斷議題的現任司法部助理部長馬坎．德拉辛姆（Makan Delrahim）也認為，拜登政府會繼續完成對科技巨頭的反壟斷審查，這是維護數位市場競爭非常關鍵的一項任務。

再加上，民主黨規管科技巨頭的執著比共和黨更甚，美國大選前，民主黨議員曾公開一份長達449頁的調查報告，在指控科技巨頭涉嫌壟斷之餘，更主張應將關聯業務拆分，禁止在相近業務中經營大型平台。

曾競選民主黨總統候選人的參議員伊莉莎白．華倫（Elizbeth Warren）當初的政見之一，就是拆分科技巨頭，打破這些大型企業隻手遮天的現狀。儘管或許不會如此極端，但拜登不太可能走回頭路。

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放寬簽證限制、大力投資綠能領域，拜登將為科技界帶來哪些牛肉？

拜登為科技企業帶來的，也並非只有嚴厲的監管與罰則。以疫情衝擊、保護美國人就業為由，特朗普曾在任期內對簽證的開放施加重重限制，並提高以科技人才為主的H-1B簽證的薪資條件，甚至頒布移民及工作簽證禁令，並延長至今年3月底。

由於約4分之3的H-1B簽證都用於科技領域，受到的影響也最為沈重，包括推特在內等多家科技巨頭都曾出面反對，抨擊這種作法將有害國家經濟發展。

而拜登在競選期間也預告，一旦當選成為美國總統，他會立刻撤銷特朗普的移民及工作簽證限制，並計畫增加H-1B在內的高等人才簽證數量，保證高科技人才不被簽證困擾，並打算取消簽證的國別限制。

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另外，拜登提出的多項能源及氣候政策，也被外界看好有利電動車產業發展。拜登已宣佈將放寬對電動車的補貼，打算於2030年前建設50萬座充電站，政府採購車輛也將全面改為電動車。

這些政策受外界看好將大大促進特斯拉發展，先前由於達到20萬輛法規上限失去政府補助，用戶購車無法再申請7,500美元的補貼。

而稍早拜登提名的能源部長珍妮佛．格蘭霍姆（Jennifer Granholm），更獲外界看好將推動電動車產業。格蘭霍姆在擔任密西根州州長期間，曾為當地電動車廠及電池製造商贏得13.5億美元的聯邦補助。她相信對綠能的投資，可以促進經濟發展。

外界認為，她將協助拜登兌現讓美國電動車產業比肩中國的諾言。拜登並承諾將藉由投資綠能領域，創造100萬個就業機會。目前談格蘭霍姆會如何推動電動車發展，或許還言之過早，但各方對電動車領域發展的期待，可以從特斯拉居高不下的股價略窺一二。

作為領導全球風向的大國，拜登政府能否將對科技領域的政策付諸實行，兌現投資綠能領域的諾言，甚至與科技巨頭強硬交鋒，在全新4年裡實現「重建美好」的口號，已不只是美國人民，甚至是全球各地民眾都在引頸期盼。

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