特朗普設立「前總統辦公室」　稱繼續為美國人請命

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-01-27 05:41

美國前總統特朗普（Donald Trump）1月20日卸任後，隨即到佛羅里達州（Florida）展開新生活，而他在25日宣布成立「前總統辦公室」，繼續宣揚其政治理念。

該辦公室設於佛羅里達州的棕櫚灘縣（Palm Beach County），負責特朗普的一切公共事務，包括信件、聲明或公開露面等，同時舉行促進美國利益的官方活動，並透過提倡、組織和公眾行動延續宣揚特朗普政府的政治理念。

聲明強調，特朗普一直和永遠都會為美國民眾請命。

特朗普在1月20日卸任後，隨即到佛羅里達州的海湖莊園展開「後總統」時代生活，至今暫時仍未公開露面，再加上其社交帳戶遭封殺，令他的行蹤突然變得神秘。（Reuters）

特朗普20日離開華盛頓時，曾向支持者表示會某種方式回歸，《華爾街日報》報道則稱特朗普可能自立門戶，成立「愛國黨」（Patriot Party）。不過他目前仍面對參議院彈劾的壓力，有關審訊會在2月8日的星期開始，而該院26日以55對45票否決由共和黨提出、指彈劾程序不公的議案，但這個投票結果亦反映，屆時參議院或無法取得三分二議員通過彈劾的門檻。

另外，特朗普的前白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）26日加盟霍士集團（Fox Corp），為該集團新聞台投稿，同時亦為旗下的商業頻道主持節目，為本地及全球事務提供專業經濟意見。而霍士亦有意向白宮前發言人麥克納尼（Kayleigh McEnany）招手，惟未有最終定案。