美國政情分析：特朗普或已與共和黨達成「免罪協議」

撰文： 黄治金 最後更新日期： 2021-01-26 07:30

根據《紐約時報》和霍士新聞1月24日的報道，美國前總統特朗普（Donald Trump）已經「被勸服」，放棄組建第三政黨。特朗普高級顧問米勒（Jason Miller）1月24日明確表示，特朗普的重點依然是幫助共和黨人在2022年奪回國會兩院控制權。

同時，國會參議院共和黨人反對彈劾特朗普的呼聲也越來越大。譬如，共和黨參議員盧比奧（Marco Rubio）1月24日認為，針對特朗普的二次彈劾「太愚蠢」，只會進一步拉大兩黨分裂。1月23日，共和黨參議員科寧（John Cornyn）甚至警吿稱，這種彈劾可能會導致共和黨在重奪參議院主導權的情況下對民主黨籍前總統發起彈劾。柯頓（Tim Cotton）等極端右翼議員則堅持認為，彈劾前總統「違憲」。

可以看出，離任後的特朗普和共和黨人之間存在某種默契，不排除雙方已經達成協議。也就是特朗普放棄組建「愛國黨」，換取共和黨人阻礙彈劾並判定特朗普「無罪」。

2020年7月20日，時任美國總統特朗普和參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）在白宮會面。特朗普第二次被彈劾案能否在參議院通過，麥康奈爾意見最為關鍵。（AP）

共和黨最怕特朗普「自立門戶」，特朗普最怕「被判有罪」。雙方一拍即合，達成默契。如果特朗普被判有罪，等於是對共和黨過去四年的否定，民主黨也會藉機推動決議，徹底否定特朗普以及保守議程。如果特朗普成立「愛國黨」，共和黨將進一步分裂，流失大量保守選票。保守主義就徹底走向末路了。

特朗普的最佳「後路」

早在敗選後，特朗普方面放出組建「愛國黨」的消息，目的是要施壓黨內配合他推翻選舉結果。國會山暴動後，共和黨建制派開始切割，民主黨藉機加速對特朗普的有罪推論，特朗普團隊不得不轉變策略。但特朗普想要以某種形式「歸來」，不太可能以第三黨派創黨人身份歸來。

首先，第三黨派在美國成不了氣候。2020年，自由黨在大選的得票率為1.2%，綠黨則只有0.2%。如果沒有自由黨，佐治亞州的聯邦參議員選舉，就可能不會拖到今年1月補選。四年前希拉里得票率比特朗普多2.09%（280多萬張普選票），而自由黨候選人得票率則為3.28% （448萬張普選票）。

所以，第三黨派只有發展到一定程度才有機會分離驢象兩黨的選票，也不可能奪取聯邦權力。如果特朗普成立第三黨派，只會分化保守派選民，讓民主黨更具選舉優勢。

其次，一個政黨成立、發展和壯大需要不但需要時間的沉澱，而且要通過特定的價值內核，在各州（而非個別深紅州）及全國掌握政治資源，尤其要得到草根在內的各階級的持久支持。

2016年3月3日，特朗普（右）與盧比奧（左）出席共和黨初選辯論。盧比奧寄望利用特朗普基本盤參加2024年大選。（Getty）

特朗普之前勝選靠的是民粹主義和反智主義，外加反全球化的大氣候。但民粹主義危險，很難形成被大眾接受的「價值體系」，只有將其包裝為「愛國主義」才有可能獲得更多認可，但這也是不可持續的。特朗普的「愛國黨」實際上就是拿愛國主義包裝民粹主義。

再者，保守主義哲學還是主流意識形態，其效率體現在經濟、稅收、醫改、軍事和宗教等各層面。通過稅改、任命保守派大法官，特朗普在保守派當中還是有地位的，而且吸引了白人工薪階層支持。所以，特朗普無需成立第三黨，只有像茶黨那樣成為保守派的一個「翼」，才有可能最大化地發揮政治影響力。

最重要的是，特朗普7,000多萬的支持者並非鐵板一塊。其中一部分是「共和黨傳統選民」，一小部分是對民主黨厭惡和失望的「自由派倒戈選民」，一部分是對「現總統」的崇拜者，還有一部分是純粹支持他的鐵粉。這四部分當中，只有最後一部分是他真正的政治基礎，但僅靠這部分鐵粉，還難以讓他支撐一個「第三政黨」。

2021年1月20日，美國總統拜登在白宮橢圓形辦公室簽署了他的第一批行政命令。（AP）

特朗普只有留在兩黨制框架內，才有機會爭奪被兩黨遺忘或邊緣化的選民，繼續借右翼民粹奪取政治權力。目前最可行的做法就是繼續激進地改變共和黨，方式就是在初選中推出自己的支持者角逐國會兩院席位。當然，前提是他處理好自己的各種法律訴訟問題。

白宮「不插手」彈劾案

隨着佐治亞州新當選的民主黨籍參議員在副總統賀錦麗（Kamala Harris）的主持下宣誓就職，民主黨正式掌控參議院。接下來，參議院有關拜登（Joe Biden）新政府內閣提名人選的審核也會加速進行。與此同時，參議院也不得不應對特朗普「煽動叛亂」彈劾案的審理。

經過兩黨領袖的溝通，雙方確定2月8日正式啟動參議院審判工作。在這之前，民主黨人要提供更多確鑿證據，說服參議院共和黨同僚，勸說至少17名共和黨人倒戈，才有可能判決特朗普有罪。

特朗普方面，根據共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）提供的消息，南卡州的鮑爾斯（Butch Bowers）將是特朗普的代理律師。辯護立場重在強調「參議院判決前總統有罪違背憲法」。

針對特朗普的第二次彈劾，白宮通訊主任貝丁菲爾德（Kate Bedingfield）上週曾提到，彈劾案的時間機制取決於參議院。她同時強調，拜登之前已經和參議院兩黨領袖通話，希望國會能夠「同時」將重心放在疫情救助方面。目前來看，白宮採取不插手的態度。