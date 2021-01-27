誘騙12歲女摸胸　印度法院裁定沒脫衣服不構成性侵犯

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-01-27 14:39

印度一名39歲男子用芭樂誘騙12歲女童到他的住所，其後摸她的胸部並試圖脫掉她的內衣。孟買（Bombay）高等法院1月19日裁定，被告隔住衣服摸女童，沒有肌膚接觸，因此不構成性侵犯（sexual assault）。

事發於2016年12月，被告原本遭法院判處監禁三年，但後來上訴至高等法院。高等法院的法官Pushpa Ganediwala表示，考慮到罪行的懲處嚴格程度，必須提出更加嚴謹的證據和嚴重指控，才可定罪。法官最終改判處較輕的猥褻罪，監禁一年。

根據《保護兒童免受性侵犯法》（POCSO Act），性侵犯是指以性意圖觸摸兒童的外生殖器、肛門或乳房，或使兒童觸摸任何其他人上述部位，或者以性意圖做任何其他牽涉身體接觸（physical contact）的非插入行為。換句話說，條文沒有明確指出肌膚接觸是構成性侵犯的必要條件。

法院的裁決掀起爭議。很多人質疑法院的判決邏輯，也擔心開創危險先例，導致全國高等法院和較低級法院都必須遵循判決。國家婦女委員會表示計劃提出法律挑戰，指判決將對牽涉婦女安全和保障的不同條例引起連鎖反應。

圖為2016年9月9日，印度一名曾被強姦的女童接受訪問。（Getty Images）

印度性侵犯問題嚴重。根據官方數字顯示，2018年每16分鐘就有一名女性報案遭強姦。政府近年推動法律改革，包括加速審理強姦案，修訂強姦定義納入肛門和口部侵犯，並打算廢除用兩隻手指檢測一名女性最近是否有進行性行為的做法。