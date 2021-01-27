拜登禁官員用「中國病毒」字眼　下令別把新冠疫情與特定地方連結

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-01-27 19:49

美國總統拜登（Joe Biden）上任後，1月26日簽署多項行政命令和備忘錄，他在其中一份備忘錄提到，要譴責和打擊包括針對亞裔美國人在內的種族歧視與仇外心態，他稱聯邦政府需意識到政治領袖的行動會進一步帶動仇外情緒，包括把新冠肺炎（COVID-19）疫情與其起源地理位置作關聯，他表示政府有責任阻止種族歧視、仇外與不寬容。

外媒：禁用「中國病毒」等字眼

在拜登正式發布備忘錄之前，多間外國媒體已經報道，這位新任總統會下令禁止政府使用「中國病毒」等字眼。在他上任前，前任總統特朗普（Donald Trump）過去曾多次公開說「中國病毒」、「武漢病毒」等字詞。

圖為2021年1月26日，美國總統拜登於白宮簽署行政命令。（美聯社）

拜登：置亞裔於危險之中

拜登在備忘錄內表示，在疫情爆發期間，煽動與仇外言論把亞裔美國人、在美國的太平洋島人及他們的家人、社區與生意都置於危險之中，聯邦政府需意識到政治領袖的行動會為進一步帶動仇外情緒發揮作用，這些行動包括把疫情與其起源地理位置作關聯。

他形容這些言論會激起對亞裔美國人和太平洋島人的無根據恐懼和長期污名，並助長針對他們的欺凌、滋擾和仇恨犯罪。

倡政府發布指引

他之後並提到，聯邦政府需確保所有亞裔美國人和太平洋島民社區成員受到尊重與平等對待，美國衞生及公共服務部長應考慮發布指引，列出政府在抗疫時如何能夠推動提升文化能力等，並顧及針對亞裔與太平洋島人的敏感性的最佳做法。他又指示司法部和社區緊密合作，預防針對亞裔和太平洋島人的仇恨罪行和騷擾。

拜登當天簽署的多項行政命令和備忘錄，也包括下令司法部停止使用私營監獄、強調對美國原住民部落主權的承諾等。