拜登就任｜美國暫停向外國銷售武器　阿聯酋購買F-35戰機或受阻

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-01-28 05:15

美國媒體1月27日報道，現任總統拜登（Joe Biden）的政府已臨時擱置前總統特朗普（Donald Trump）倡導的數項重大外國武器銷售，當中包括向阿聯酋出售F-35隱形戰機的交易。

美聯社27日引述數名官員稱，暫停的交易包括一份價值230億美元、售賣F-35隱形戰鬥機給阿聯酋的合約。但官員無透露其他遭暫停的合同。

路透社20日引述知情人士報道，拜登當天宣誓就職前約1小時，阿聯酋政府與美國簽署協議，購買50架F-35戰鬥機和18架武裝無人機。

圖為2020年2月9日，美國空軍一架「F-35閃電II型」戰機在新加坡上空飛翔。（Getty）

國務院稱，多數即將上任的政府都會對大規模武器銷售採取暫停交易這種「例行管理行動」（routine administrative action），「部門暫時暫停執行某些待處理的美國國防（設施）轉讓、對外軍事銷售的買賣和直接商業銷售，允許即將上任的領導層有機會審查。」

部門表示：「這對於大多數、任何過渡時期來說都是典型的例行管理行動，展示政府對透明度和良好施政的承諾，以及確保美國武器銷售達到我們正建立更強大、（可）相互操作和（擁有）更多有能力的安全（合作）夥伴的戰略目標」 。