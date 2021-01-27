布林肯與日韓官員通話　同意加強日美聯盟　盡快處理朝鮮核問題

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-01-27 12:18

美國新任國務卿布林肯（Antony Blinken）分別與日本外務大臣茂木敏充和韓國外交部長康京和通話。茂木敏充1月27日表示，二人同意加強日美聯盟，營造自由開放的印度太平洋。韓國外交部則指，雙方同意有必要盡快處理朝鮮核問題。

日本外務省表示，茂木敏充和布林肯通話大約30分鐘，就中國、朝鮮、韓國以及東海和南海局勢交換意見。雙方重申日美將與澳洲和印度緊密協調，應對區內和國際挑戰。他們承諾同共應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情、氣候變化和其他全球議題，並振興七國集團（G7）框架。他們同意就即將到期的日美分擔軍費協議緊密協調，尋求達成共識。

茂木表示，日本是布林肯上任後第二個致電的國家，證明美國總統拜登和布林肯重視日美聯盟的重要和對印太地區的承諾。他指，美國對尖閣諸島（中國稱釣魚島）的承諾沒有改變，並爭取到對方支持迅速解決朝鮮綁架日本人的問題。他和布林肯同意盡快安排於華盛頓面對面會談。

圖為2020年11月26日，韓國外交部長康京和和中國外交部長王毅於首爾會面。（Getty Images）

韓國外交部表示，康京和和布林肯就韓美關係、朝鮮半島問題以及共同關心的地區和國際問題深入交換意見。康京和歡迎布林肯就任國務卿，並說韓方希望同美方繼續開展合作，保持溝通。布林肯表示，希望任內能推動進一步鞏固和發展韓美同盟關係。

雙方一致認為美國新政府有必要盡快處理朝鮮核問題，並商定緊密合作解決相關問題。此外，雙方還就在應對氣候變化和疫情等全球問題加強合作、進一步擴大韓美同盟關係達成一致。

布林肯當日還與加拿大外交部長加爾諾（Marc Garneau）通話。加拿大外交部指，二人同意繼續就兩名加拿大人被中國任意拘留共同合作。