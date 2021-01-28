朱克伯格：蘋果是Facebook最大競爭對手　新隱私政策影響廣告投放

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-01-28 15:25

Facebook 1月27日公布第四季度業績。行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）批評蘋果公司（Apple）修改私隱政策，認為有關廣告追蹤的新規則將損害小型企業，並指視蘋果公司為未來主要競爭對手。

蘋果準備更新軟體，更加顯眼詢問iPhone和iPad用戶是否同意分享資料用作廣告追蹤用途。幾乎所有收益都是來自廣告的Facebook反對蘋果的修訂。朱克伯格重申，修訂將導致小型企業更難利用定位廣告接觸顧客。

圖為2019年10月23日，Facebook行政總裁朱克伯格於華盛頓出席眾議院金融機構委員會。（路透社）

朱克伯格認為，蘋果利用自身地位協助推廣自家服務，例如Messenger和WhatsApp的競爭對手iMessage。他說：「iMessage是蘋果生態系統的關鍵。每部iPhone都預先安裝，因為有私人應用程式介面和授權而較受歡迎，這就是iMessage為何成為美國使用最多的通訊服務。」

朱克伯格指出，蘋果愈來愈依賴搶佔應用程式和服務市場佔有率。他說：「蘋果有充分動機利用平台主導地位，干涉我們和其他應用程式的運作。」他表示，蘋果經常這樣做，偏袒自己的應用程式，影響到全球數以百萬計企業的增長。