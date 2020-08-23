太陽系只有八大行星？天文學家相信第九行星存在　終極取代冥王星

太陽系這個巨大的城市，它的中心城區總共分為八環，從內到外依次是水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星和海王星。而它的「郊區」也能分成三部分，分別是柯伊伯帶、離散盤和奧爾特雲。 現在公眾已經普遍接受，太陽系裡總共有8 顆行星。但在2016 年，有一個人站了出來，公開反對這個所謂的「常識」。此人不是別人，正是「冥王星殺手」米高．布朗。

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隨着觀測技術的飛速發展，進入21 世紀以來，人們陸陸續續地在離散盤上發現了好幾個離我們特別遠的大塊頭天體。2016 年1 月，布朗在《天體物理學雜誌》上發表了一篇論文，指出6 個塊頭較大的小行星運動軌道存在着明顯的異常。從下圖可以看出，這6 個天體的運動軌道都集中在太陽的同一側。換句話說，它們幾乎都只在太陽的一側活動，而另一側則是空空如也。按照布朗的估算，在自然條件下，出現這種狀況的概率大概只有萬分之一。

為了解釋這些大塊頭小行星的軌道異常，布朗提出了一個非常大膽的猜想。他認為在太陽的另一側，還有一個質量能達到地球10 倍的巨大天體。這個新天體的近日點與太陽相距200 個天文單位，而它的遠日點則與太陽相距1200 個天文單位。由於公轉軌道特別長，它大概要花1.8 萬年才能繞太陽轉上一圈。這就是所謂的「第九顆行星」。一旦有第九行星，那6 顆小行星相對於太陽的分佈就不再失衡，它們的軌道異常的難題也就迎刃而解了。

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到目前為止，「第九顆行星」還只是一個純粹的猜想。但最近兩年，已經有越來越多的天文學家開始相信第九行星的存在。布朗對發現第九顆行星充滿信心。他認為再過5—10 年，我們就能找到這顆新行星的蛛絲馬跡。到那時，全世界的中小學課本又將再度改寫。

最後再講個有趣的小故事。布朗的女兒是一個冥王星的忠實粉絲，一直對自己爸爸害冥王星降級的事耿耿於懷。正因為如此，她對布朗預言的第九顆行星感到萬分欣喜和期待。她甚至給新行星想好了名字：如果真的能發現這顆新行星，她打算叫它「冥王星」（Pluto）。考慮到她爸爸是米高．布朗，這說不定真的會變成現實。如果真有那一天，那老冥王星（即現在的「134340 Pluto」）就太悲催了：它不但保不住行星的地位，甚至還保不住自己原來的名字。

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我們來做個總結。按照目前的認知，太陽系的中心城區共分為八環，分別對應於八大行星；而它的郊區也能分成三部分，分別是柯伊伯帶、離散盤和奧爾特星雲。但在2016 年，有個人站了出來，公開反對太陽系總共有八顆行星的「常識」。此人正是被譽為「冥王星殺手」的米高．布朗。他發現在離散盤上，有6 個塊頭較大的小行星運動軌道存在着明顯的異常：它們幾乎都只在太陽的一側活動，而另一側則空空如也。為了解釋這些大塊頭小行星的軌道異常，布朗提出了一個非常大膽的猜想：在太陽的另一側，還有一個質量能達到地球10 倍的巨大天體，也就是所謂的「第九顆行星」。如果布朗的猜想是正確的，那麼全世界的中小學課本還會再度改寫。

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（《宇宙奧德賽：漫步太陽系》封面）

書名：宇宙奧德賽：漫步太陽系 作者：王爽 出版社：中和出版

【本文獲「中和出版」授權轉載。】