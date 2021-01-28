新冠肺炎︱專家稱疫苗或無法終結疫情　盼預防重症助恢復正常生活

撰文： 明日科學 最後更新日期： 2021-01-28 19:54

過去根據路透社的報道表示，在投資銀行摩根大通（J.P Morgan）舉辦全球最大的醫療領域投資會議「J.P. Morgan Healthcare Conference」中，美國生物科技公司莫德納（Moderna）表示，旗下新冠肺炎（COVID-19）疫苗免疫效力至少能維持一年，且有信心使用信使核糖核酸（mRNA）技術的疫苗能有效對抗變種病毒。Moderna 研發的COVID-19 疫苗「mRNA-1273」，利用合成病毒抗原 mRNA 模仿 COVID-19 病毒的表面蛋白，能觸發人體免疫系統的辨識反應，當真正病毒入侵身體時，體內細胞就能用抗體中和病毒。

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陸續出現COVID-19 新變種病毒株

近幾周來，包括英國、美國、法國、以色列等多個國家，已開始讓公民接種疫苗，但 WHO 首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）在記者會稱：「即使疫苗開始保護高風險族群，全球民眾仍然不會在 2021 年就達成群體免疫，就算少數國家達到群體免疫，全世界依然有感染風險。」且目前包括英國、南非和尼日利亞等國，已通報發現傳染力更強的 COVID-19 新變種病毒株。

近幾週來，包括英國、美國、法國、以色列等多個國家，已開始讓公民接種疫苗（路透社）

疫苗是否真的能完全封鎖疾病傳播？

專業人士指出，即使給地球上的每個人接種了新型冠狀病毒疫苗，COVID-19也可能會繼續傳播，都柏林聖三一大學的免疫學家和生物化學家金斯頓·米爾斯告訴《新科學家》：「這是因為科學家們還不確定目前正在使用的疫苗是否真的能完全封鎖疾病傳播，還是僅僅能預防症狀性的疾病。」簡單來說就是疫苗有可能不會完全預防人們感染COVID-19，只是讓大家不太可能受到感染而已。

科學家們仍在努力弄清楚這些疫苗是否真正阻止了病毒的傳播，《科學美國人》指出，如果不持續施打疫苗，後果將會更可怕。米爾斯在接受《新科學家》採訪時說：「我不認為這些疫苗能在未來幾年內完全消除新型冠狀病毒。」也就是說，我們得降低標準，即使冠狀病毒繼續傳播，並感染新的人群，但只要能夠預防嚴重甚至輕微症狀的COVID-19病例，就應該使生活恢復正常，結束全球封鎖。

不過有個很大問題指出，新型冠狀病毒理論上可能在人與人之間或不同動物物種之間傳播時又發生變異，而導致新的疫情爆發。英國公共衛生流行病學家蘇珊·霍普金斯在接受《新科學家》採訪時說：「我認為這種病毒會一直存在下去。」

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