新冠肺炎疫情對經濟造成毀滅式打擊　職位減少是金融海嘯四倍

撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-01-27 21:25

提起2008年次按危機，相信經歷過的人還心有餘悸。但是跟如今肆虐全球的新冠疫情相提並論，2008年的金融危機也可以說是小巫見大巫了。根據目前權威數據統計來看，已經爆發一年的新冠危機共計造成2.55億個工作崗位的損失，危害是2008金融危機的四倍。

這份數據來自聯合國國際勞工組織（ILO）的1月25日公布的最新研究，因此具有了一定的權威性。在眾多的行業當中，餐飲服務業遭受的打擊最大，崗位損失超過20%。這一點其實跟我們身邊的實際情況比較符合，很多餐廳都沒有扛過這次疫情的衝擊。

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如果從行業角度來看，大量實體經濟因為新冠疫情遭受了毀滅式的打擊。不僅僅是餐飲業，旅遊業，零售業，但凡是需要人與人密集接觸的行業均遭受了致命的打擊。但是信息、通信和金融業的就業人數比去年第二和第三季度有所增加，復蘇也更為明顯。

「這是自1930年代大蕭條以來，世界上最嚴重的危機。其影響遠大於2009年的全球金融危機。」國際勞工組織總幹事賴德（Guy Ryder）在報吿中說，儘管趨勢表明2021年經濟將有一定程度的復甦，但復甦的軌迹「脆弱且高度不確定」，至少目前還看不到太多的希望。

而在這場浩劫當中，受傷害最深的反而是那些年輕人和職場女性。根據這份報吿指出，24歲以內的年輕群體在工作中受到的影響最大，有8.7%失去了工作，這一比例在更年長的群體中為3.7%。另外女性失業率5%，而男性則為3.9%。

面對近百年來最大的經濟危機，我們都是親歷者，希望疫情的陰霾早日散去，讓整個世界從新回到上升的軌道。

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