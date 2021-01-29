新西蘭籲澳洲尊重中國言論　掀外交風波　紐部長致電澳洲

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-01-29 13:11

新西蘭貿易和出口部長奧康納（Damien O'Connor）的言論引發跨塔斯曼海的外交風波。他建議澳洲在處理對華關係時應跟着新西蘭的做法並尊重中國，引起澳洲不滿。奧康納1月28日致電澳洲貿易部長。

新西蘭貿易和出口部長辦公室1月28日發表聲明，稱奧康納當天早些時候和澳洲貿易部長提恩（Dan Tehan）通電話，重申自己接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）Squawk Box Asia訪問時的立場，即在對華以及其他問題上自己不能代表澳洲以及其運作外交關係的方式說話。

奧康納27日在CNBC的訪問中說：「我不能為澳洲以及它經營外交關係的方法說話，但顯然如他們跟隨我們（的做法）以及表現尊重，以及不時增加一些外交操作，以及小心用字，之後他們（指澳洲）會有望（跟我們）處於類似境況。」

2021年1月26日，中國商務部部長王文濤與奧康納分別代表兩國政府，通過視頻方式正式簽署中新自貿協定升級議定書。（新西蘭外交部）

澳洲廣播公司（ABC）1月28日引述一名澳洲政府消息人士稱，奧康納的言論在坎培拉不受歡迎，但認為事件不會對兩國關係構成持久的影響。

奧康納訪問播出後數小時，提恩發聲明稱澳洲與中國的關係是「建基於對我們國家利益的評估。」他說澳洲政府的貿易政策將以「主動性、原則和耐心」（proactivity, principle, patience）導向。「我們尋求在互惠的基礎上與中國合作，我們經濟的互補性讓我們成為自然的貿易夥伴。我們總是對對話持開放態度，對話是解決分歧的最佳途徑」。

提恩被問及奧康納有否就其評論道歉時沒正面回應，稱不會談及對話細節，但對新西蘭這位部長表示尊重。