撰文: 許懿安 最後更新日期: 2021-01-29 15:32

聯合國秘書長古特雷斯(António Guterres )1月28呼籲中美關係「重置」,以及稱美國或可在包括「氣候行動」上與中國合作。

古特雷斯被問及是否同意,獲提名擔任美國駐聯合國代表的托馬斯—格林菲爾德(Linda Thomas-Greenfield)的言論時,發表上述回應。

美國總統拜登(Joe Biden)已提名托馬斯—格林菲爾擔任美國駐聯合國代表。

托馬斯—格林菲爾德在其任命確認聽證會上稱,中國在聯合國推進一個「威權議程」(China is pushing an "authoritarian agenda" at Turtle Bay.)。

聯合國總部設於美國紐約市曼哈頓海龜灣(Turtle Bay),所以有時有人會以此稱呼聯合國。

古特雷斯稱中美在人權上「看法完全不同」,但稱相信有一個利益愈來愈趨向一致的方面,以他的呼籲是,中美雙方與整個國際社會在「氣候行動」一同努力。