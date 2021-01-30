華大基因擬在美國建立新冠肺炎檢測中心　情報部門罕見公開警告

撰文： 何文翰 許懿安 最後更新日期： 2021-01-30 18:38

美國媒體1月28日稱，有份就承辦香港新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）社區檢測中心的中國生物技術公司華大基因（BGI Group），曾提議在包括紐約州及加州等美國最少6個州建立並營運新冠肺炎檢測實驗室。情報官員警告美國民眾、企業夥伴、醫院及診所等別將健康數據與華大基因分享。這是導致最終沒有州份接受華大基因提議的部分原因。

哥倫比亞廣播公司1月28日預告節目《60分鐘時事雜誌》（60 Minutes）內容時指，國家反諜報與安全中心（NCSC）時任總監埃瓦尼納（William Evanina）相信BGI Group正嘗試收集美國人DNA，以在控制世界生物數據的競賽中勝出。

圖為2018年5月15日埃瓦尼納被提名為美國國家反諜報與安全中心總監，他當天出席參議院情報特別委員會。（Getty）

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埃瓦尼納說BGI Group與中國共產黨及軍方有緊密聯繫。他當時對提議感到憂慮，並罕有批准發布公開警告。他稱外國勢力可從新冠病毒檢測中收集、儲藏及利用生物統計資料。

華大基因拒絕就報道接受CBS訪問，但在聲明中稱，有關美國公民基因組數據會在公司的活動中受損的說法，是毫無根據的。

埃瓦尼納及其他人士擔心的是，如一個實體通過DNA或其他數據得知一些人目前或未來的醫療狀況，則可以壟斷治療他們的方法及藥物。