【中澳關係】德媒：為何北京敢於對坎培拉下重手？

澳洲和中國由於一張諷刺澳洲軍隊在阿富汗殺害平民的合成圖片而陷入口水戰,德國媒體12月3日分析為何中國此次敢於對澳洲下重手?

中澳關係被指陷入歷史冰點,澳洲媒體對中國的態度也變差,經常發表涉華負面報道。(Reuters)

沒有經過深思熟慮的回應

中國外交部發言人趙立堅在Twitter上發布一張漫畫,以此來諷刺澳洲特種部隊在阿富汗濫殺平民事件。

在這則推文出現不久之後,澳洲總理莫里森(Scott Morrison)在電視直播中要求趙立堅撤下圖片,並要求中國政府道歉。但是莫里森得到的是中國方面更加強力的反彈和另一張諷刺畫作。

「為何中國此次敢於對澳洲下重手?」德國之聲12月3日指出,在坎培拉的政治圈內有意見認為,即便是趙立堅發布令人無法接受的圖片,莫里森也不應直接回復,而是應該讓澳洲外交部官員回應。專家表示儘管現在兩國交惡,但在後新冠肺炎(COVID-19)疫情時期澳洲仍舊需要中國市場來恢復經濟。

墨爾本大學亞洲研究中心(the Asia Institute of The University of Melbourne)卓少傑(Sow Keat Tok)博士稱,莫里森的回應是一種「沒有選擇」的回應方式。「他從新冠肺炎疫情隔離出來後第一次面對記者就被問到這個問題,他當時非常惱怒,是本能的一個回應,他要求撤銷圖片、要求中國外交部道歉,這些都是不實際的要求,不是一個深思熟慮的反應」。

中澳貿易爭端:中國與澳洲外交與貿易關係變差,最受害的還是出口商以及消費者。圖為2020年11月16日,美國俄亥俄州一名男子在飲用葡萄酒。(AP)

如何才能巧妙向北京低頭

值得注意的是,莫里森「深思熟慮」的反應沒隔多久就出現了。莫里森依舊要求中國方面撤圖道歉,但也用另一種方式在管控兩國間的危機。莫里森12月2日在聯盟黨黨團會議上說:「不需要進一步放大,我們的工作重點是(和中國)建立對話,使我們能夠穩定解決問題」。

美聯社提到,莫里森12月3日繼續為中澳兩國外交口水戰降温,用較為和緩的論調在坎培拉對記者說,他的目標是讓兩國「愉快共存」。

2020年12月3日,莫里森說「我本人以及我所在政府的立場是尋求建設性的接觸,與中國的關係是互惠互利的,這對我們兩國都有好處」。(Reuters)

卓少傑分析說,「莫里森在給自己一個退路,他軟下來是讓自己能夠婉轉退出這個爭論,把它交到外交部門手裏。不過澳洲對華的對抗策略不會出現戰略性的轉變,中國對澳洲也已進入了戰略對抗」。

由於澳洲和中國在經貿利益和國家力量上存在懸殊差異,卓少傑認為莫里森政府如何能夠「在不顯示自己『服軟』的情況下『服軟』」是一大挑戰。