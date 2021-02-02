緬甸政變｜昂山素姬遭軟禁在首都居所　民盟：她狀況良好

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-02-02 20:54

緬甸軍方2月1日發動政變，逮捕國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）等政府高級官員。最新消息顯示，一些官員獲釋放，但是昂山素姬仍被扣押。昂山素姬所屬的全國民主聯盟，發言人2月2日表示，昂山素姬在住所內遭軟禁，她目前狀況良好。

緬甸軍隊已經控制了該國首都。圖為2021年2月1日，緬甸士兵在內比都的公路上站崗。（AP）

軟禁在首都居所

緬甸軍方2月2日透露，此前被扣押的緬甸各省邦首席部長和議員將於2月2日獲釋，但是所有獲釋人員將被要求留在家中。

與此同時，緬甸Irrawaddy新聞網2月2日報道，昂山素姬、總統温敏被軟禁在首都內比都，昂山素姬目前被軟禁在她位於內比都的住所，但報道並未提供相關詳細信息。

報道稱，昂山素姬及許多政府官員、民盟成員都不是永久居住在首都，而是居住在緬甸最大城市仰光。

昂山素姬的支持者在緬甸駐泰國大使館前抗議（點擊圖集瀏覽）：

報道又提到，大批民盟成員們則被扣押在內比都的一家旅館內。根據Irrawaddy新聞網發布的照片，他們獲得食物和水。

2月1日清晨，緬甸軍方扣押昂山素姬、温敏等人，隨即接管國家政權，並宣布該國進入為期一年的緊急狀態。緬甸軍方還宣布在緊急狀態結束後，重新舉行大選，國家權力也將移交給新當選的政黨。

與此同時，緬甸軍方開始改組政府。緬甸軍方1日晚通過電視發表聲明，宣布對緬甸現政府進行大規模改組。

聲明說，外交部，國防部，邊境事務部，計劃、財政和工業部，投資和對外經濟關係部，國際合作部等11個中央政府部門部長被替換。商務部等19個中央政府部門的24名副部長被解除職務。

根據緬甸官方公布的信息，緬甸現政府由24個部組成。此次改組涉及絕大部分政府部門。

一些西方國家和媒體用「政變」形容緬甸的事態。但緬甸軍方堅稱其根據憲法行事，意在對「選舉舞弊」做出回應。2020年11月，昂山素姬領導的全國民主聯盟（民盟）在大選中獲得83%的壓倒勝利後，緬甸軍方認為大選中存在舞弊行為，緬甸文官政府和軍方之間的緊張關係不斷升級。