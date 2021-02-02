緬甸政變｜軍方強調是依據憲法宣告緊急狀態及移交權力

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-02-02 19:49

緬甸2月1日發生政變，軍方扣押國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）、總統温敏（Win Myint）等多名執政黨高官後，並宣告全國進入緊急狀態一年，國家權力移交給軍方總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）。軍方透過聲明指是依據2008年憲法採取行動。

據軍方2月1日發布的聲明指，宣告全國進入緊急狀態是依據2008年憲法的第417條展開。聲明又指，軍方是依據2008年憲法第418條(a)款，把國家立法、治理和管轄權移交給軍方總司令，以對2020年大選的選民名單展開審查及採取行動。

圖為2015年12月2日，緬甸國務資政昂山素姬和國防軍總司令敏昂萊於內比都會面。（路透社）

憲法說了什麼？

根據緬甸2008年憲法第417條所指，若出現企圖以暴動、暴力及不正當強制手段去奪取聯盟主權的情況，導致聯盟有瓦解危機或可能出現喪失主權情況時，總統可在與國家防務與安全委員會協商之後頒布緊急狀態。

至於2008年憲法第418條(a)款則指，若是發生第417條所指的情況，總統應當宣告把聯盟的立法、行政與司法權力行交給軍方總司令，讓他能夠採取有必要行動平定局勢。

昂山素姬的支持者在緬甸駐泰國大使館前抗議（點擊圖輯瀏覽）：

軍方：維護憲法

緬甸國防部總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）之前在1月27日發言時，曾提到「憲法是國家的根本法，因此我們都應該尊重。如得不到尊重或不遵守，則該法律必須廢除。」在當地引起「軍方想廢除憲法」的憂慮。

緬甸國防部之後發聲明指，敏昂萊的講話遭曲解，據緬甸果敢網報道，聲明表示，2008憲法由八個階層的人民代表、學者、各民族代表等700多人花費七年時間，並經過全民公決制定的基本法，因此，國防軍定會維護憲法，並將按照憲法進行相關的行事。

緬甸過去也不時出現憲法令軍權過大的爭議，包括憲法規定軍方佔國會內25%的議席，並因此擁有否決權，當地常有要求修憲聲音。