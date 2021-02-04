美國參議院委員會通過商務部長提名　仍需待全院表決

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-02-04 00:42

美國參議院商務、科學和交通委員會2月3日以21票贊成、3票反對，通過總統拜登（Joe Biden）的商務部長人選雷蒙多（Gina Raimondo）提名，但仍需經過參議院全院表決後才可正式上任。

拜登內閣：圖為1月26日，被提名為美國商務部長的羅得島州長雷蒙多以視像形式出席提名確認聽證會。（Reuters）

羅得島（Rhode Island）州長雷蒙多在1月26日的提名確認聽證會上誓言要保護美國電訊網絡、免受中國企業損害。惟她拒絕承諾將中國科技公司華為保留在商務部的實體清單上。

《國會山報》（The Hill）2日報道，眾議院外交委員會成員麥考爾（Michael McCaul）帶領近24名共和黨人，要求參議院暫停確認雷蒙多的提名，直至政府澄清對華為的打算及對中國的出口管制政策。

另外，參議院外交委員會原定在3日表決美國駐聯合國代表托馬斯—格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）的提名，但決定延後一天。路透社引述一名委員會人士報道，共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）質疑對方過去對中國的言論，當中包括在2019年向孔子學院發表演說等，不過克魯茲的幕僚沒證實他是否提出延期表決。

托馬斯—格林菲爾德曾在提名聽證會上強調，美國需重新參與聯合國以應對中國。