1MDB｜劉特佐被指企圖買入塞浦路斯「黃金護照」

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-02-04 08:05

一馬貪污案被告劉特佐（Low Taek Jho）目前被指身在澳門，有報告指出，他曾經企圖買入塞浦路斯的「黃金護照」，令他可以到歐盟地區生活。

由組織犯罪與貪腐舉報計畫（Organized Crime and Corruption Reporting Project）及馬來西亞獨立媒體砂拉越報告（Sarawak Report）2月1日發表聯合報告，指劉特佐在2015年與投資移民公司Henley & Partners簽署合作，由對方協助申請塞浦路斯公民身份。

該公司曾否認與劉特佐有任何關係，發言人指對方未能通過內容盡職審查，因此拒絕他成為公司客戶。不過報告指出，Henley & Partners將他轉介至第三方中介公司。從傳媒取得的單據顯示，Henley & Partners安排其他塞浦路斯公司處理劉特佐的申請。

報告亦取得多份電郵，顯示Henley & Partners的塞浦路斯分公司負責人直接與劉特佐聯絡，列出購入物業而取得當地護照的途徑。該公司亦指示他轉帳600萬歐元至第三方托管戶口，作為購入物業費用。

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不過劉特佐在2016年6月遭美國司法部公開他是1MDB的同謀，他被指在同年11月要求Henley & Partners協助尋找一間更大的物業。

對於有關指控，Henley & Partners強調公司並沒有犯錯，但承認有個別涉事員工可能沒有遵守公司的新程序，或與物業代理溝通時缺乏判斷。

歐盟委員會（European Commission）在2020年10月向塞浦路斯及馬爾他採取法律行動，指該兩國濫發「黃金護照」，而塞浦路斯同年被揭發有當地議員願意協助安排虛構的中國罪犯取得該款護照後，已經下令暫停有關計劃。