【1MDB】馬來西亞警方再稱劉特佐身處澳門　籲當地協助追查

一馬貪污案被告劉特佐（Low Taek Jho）被指身處澳門，馬來西亞警察總長阿卜杜勒哈米德（Abdul Hamid Bador）8月7日呼籲澳門政府及警方協助追查他的下落。他強調，馬來西亞警方隨時準備好協助澳門當局，而劉特佐的案件是刑事性質、與政治無關。

一馬案：圖為2014年5月29日，馬來西亞一馬貪污案被告劉特佐在美國加州三藩市出席會議。（Getty Images）

阿卜杜勒哈米德稱，警方已派人到澳門與當地官員見面，並要求他們配合調查。他說：「作為警察，他們（澳門警方）本來應有條件完成工作，而非發聲明指我們收到錯誤的情報（劉特佐在澳門的消息），事實上他（劉特佐）被查出曾在澳門進行商業交易。」

他認為劉特佐是罪犯，令馬來西亞欠下數十億的債務，因此澳門要認真看待此事。而在國際警察組織的協助下，兩地可以商討及一起負起責任去追捕劉特佐。阿卜杜勒哈米德會在2021年5月卸任，他揚言如果他在任內無法將劉特佐帶回馬來西亞，就會要求繼任人接手此工作，不會罷休。

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中方於7月29日指，沒有向劉特佐提供庇護。澳門保安司司長辦公室7月30日亦發聲明指：「馬來西亞警方單方面宣稱劉某某身處澳門，與事實不符，也不符合國際警務合作的規則和慣例。」