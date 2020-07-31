【1MDB】馬來西亞前首相納吉布上訴　獲批暫緩令　以370萬元保釋

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於7月28日被判罪成的前馬來西亞首相納吉布，7月30日入禀法庭，針對SRC公司7宗罪的判決和刑罰提出上訴。

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納吉布是通過沙菲宜律師樓，30日下午在刑事高庭主簿署入禀上訴通知書。納吉布的首席代表律師丹斯里沙菲宜接受查詢時，證實納吉布已向法庭入禀上訴通知。

「我可以證實今天入禀了。」

被判罪成的納吉布，目前是以200萬令吉（約370萬港元）和2名擔保人，保釋外出。

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周二，高院宣判，納吉布的7項濫權、刑事失信及洗錢罪名成立，並被判處監禁12年和罰款2.1億令吉（約3.8億港元）。

納吉布在一項濫權罪中，被判監禁12年和罰款2億1000萬令吉；3項刑事失信罪各被判監禁10年；3項洗錢罪各被判監禁10年。基於法官諭令刑期同時執行，因此納吉布面對12年監禁。

法官也批准辯方申請的暫緩令，暫緩執行納吉布的刑罰，以便納吉布提出上訴。

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【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：SRC公司7罪判决和刑罚　纳吉入禀法庭上诉】

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