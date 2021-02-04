美駐聯大使提名表決受阻　因過往中國政策演說內容遭質疑

撰文： 王慧珊 最後更新日期： 2021-02-04 16:18

美國傳媒2月2日引述知情人士稱，美國駐聯合國大使提名人托馬斯—格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield），因過去曾在孔子學院發表演說引發質疑，導致確認提名表決在參議院外交關係委員會遭到共和黨人阻撓。

美國新聞網站Politico 2日引述知情人士報道，參議院外交關係委員會原定當天就托馬斯—格林菲爾德出任美國駐聯合國大使人事案進行表決，但因為共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz）對她的中國立場存有疑慮，提出押後表決要求。

圖為2021年1月27日，美國駐聯合國大使提名人托馬斯—格林菲爾德出席參議院外交關係委員會的提名確認聽證會。（AP）

托馬斯—格林菲爾德2019年曾在孔子學院演說時指，美中兩國均可對非洲產生積極影響，又曾批評中國掠奪性貸款的人或是他國政府接受北京協議的人應了解到，美國與西方國家很多時候未現身當地，甚或是未有提供可行替代方案。

雖然托馬斯—格林菲爾德上周在確認提名聽證會上稱呼中國為「戰略對手」，但克魯茲依舊質疑格林菲爾德對北京態度軟弱。

托馬斯—格林菲爾德的確認提名表決將延期至4日舉行。預計民主黨人和部分溫和派共和黨人會支持通過托馬斯—格林菲爾德的提名，故相信屆時表決將會過關。