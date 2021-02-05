美國家安全顧問：華府會追究俄羅斯的惡意活動責任

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-02-05 06:08

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）2月4日表示，總統拜登（Joe Biden）政府不像前朝政府，他們會採取行動，就俄羅斯已進行的一系列惡意活動，追究俄方的責任。

沙利文在拜登前往國務院前發表了上述針對俄羅斯的言論，指華府會選擇時間及方式，對俄羅斯採取行動。

拜登4日在國務院發表外交演說，當中提到與俄羅斯的關係。他表示與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）通話後，決定延長唯一限制對方核武的《新削減戰略武器條約》（New START），並強調面對俄羅斯的舉動時，華府唯命是從的日子已成過去。他呼籲俄羅斯應即時無條件釋放反對派領袖納瓦利尼（Alexei Navalny，又譯納瓦爾尼），指華府會為了捍衛重要利益和民眾，不惜一切要俄羅斯付出代價。

美俄關係：圖為1月27日，俄羅斯總統普京在莫斯科出席視像會議。（Reuters）

而納瓦利尼因涉嫌違反緩刑條件，日前遭莫斯科法院判處入獄3年半後，他透過網站留言，向支持者表達感謝，呼籲他們克服恐懼，由掌權的「盜賊和佔領人」手上解放國家。而身在海外的納瓦利尼盟友沃爾科夫（Leonid Volkov）則呼籲示威者在春天捲土重來，並在9月的國會選舉「追擊」親政府候選人，同時敦促西方國家以制裁施壓，要求俄羅斯釋放納瓦利尼。