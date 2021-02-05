美國氣候特使克里：期望盡快與中國代表解振華會面

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-02-05 11:46

中國將任命氣候問題資深人士解振華擔當氣候特使。美國總統拜登（Joe Biden）的氣候問題特使克里（John Kerry）2月3日表示，預計不久將與解振華舉行會談，並形容對方是中國於全球變暖問題的「領導人」和「有能力的倡導者」。

克里接受路透社訪問時表示，將於適當的時候與解振華進行會談，「我很了解他，因為我和他曾經共事……20年左右吧」。他形容，解振華是氣候問題的領袖，也是信仰者，「我認為，到目前為止，我們彼此了解，也尊重彼此的努力。」

克里也重申了他的立場，強調美國與中國於全球變暖問題的合作並不意味華盛頓會忽視其他問題。他說，已經與歐洲、韓國和澳洲的外長接觸，協調戰略，但拒絕透露是否支持與歐盟和加拿大簽署一項多邊碳調節稅，以迫使中國減排。

解振華於2007年至2018年率領中國代表團參加全球氣候談判。2014年，拜登擔任美國副總統期間，美國和中國達成的氣候變化合作協議，被視為促成2015年《巴黎氣候協定》的關鍵。

《外交學者》雜誌網站2月5日評論稱，解振華重返氣候問題特使一職，被視為中美於環境問題合作的一個積極訊號，因為這位中國談判代表很熟悉拜登政府的「氣候沙皇」克里。