農曆新年2021｜新加坡推拜年專用口罩　一招K.O.親戚長輩煩膠問題

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-02-12 10:04

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情雖仍持續，農曆新年慶祝活動難免「縮水」但有些拜訪活動還是必需的。年輕人少不免要與「熱心關心後輩」的長輩見面，回應「結婚未？」、「拍拖未？」、「生小朋友未？」等等問題。新加坡有公司1月推出「拜年口罩」，讓人們防疫之餘，以「最直接的方式」避免尷尬情況發生。

以新加坡為基地的生活品牌小時候工作屋1月推出3款口罩，每款都印有「恭喜發財」的祝福語，並分別印有「我沒有男朋友，我沒有女朋友」、「我還不要結婚」、「我還不要生孩子」等字句。

↓想觀看口罩的照片，請點擊放大觀看：

小時候工作屋發言人Li Ling說，在新加坡家庭中，問年青人感情狀況似乎是長輩間常問的問題，因此他們用這些口罩為年青人增添拜年的樂趣，讓他們可以戴上口罩回應「八卦」親戚的問題。

與此理念類似的商品在2018年已經出現，當時中國淘寶網多個商戶在農曆新年前出售一款名為「走親戚拜年時不想回答」的「神毛衣」，上面印有一系列應付親戚問候及炫耀的句子，例如「別問成績了吧」、「你家孩子最棒棒」、「沒有對象」及「工資保密」等等。