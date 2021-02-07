是人還是狗？網上瘋傳照片兩派答案掀論戰　專家：視乎您心理狀態

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-07 15:35

到底是人還是狗？近日網上瘋傳一張照片，一派網友認為照片中是一個人走進雪地，另一派網友則認為是一隻在雪地中走跳的狗，照片引發兩派網友的論戰，不過又心理學家解答，看到人或是狗其實代表不同的心理狀態。

Which do you see? A man or a dog? Great real world illusion pic.twitter.com/GX7Rf6J0UO — Matt Lieberman (@social_brains) February 3, 2021

仔細看這張照片，其實是一隻黑色貴婦狗奔向相機，不過乍一看會有人認為是一個人朝着樹林走去，只不過因為狗尾巴的高度會讓人誤以為是人頭，而黑貴賓的臉很容易讓人誤認為是他背上的袋子。

還有網友評論必須要摘下眼鏡仔細看才能看得出來，也有網友堅稱，不管他如何看，都只看到一個男人的身影，進而引發網友論戰。

據《太陽報》報道，心理學家Lee Chambers表示，由於目光聚焦的部分會影響對圖片的感知，看到圖中不同的影像，其實可以透露不同人的性格，如果是處於焦慮狀態，那麼很可能會看到一名男子朝着樹林逃跑，而看到黑色貴賓狗，則表示心境處於比較穩定且樂觀的狀態。

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