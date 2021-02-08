多國議員聯合去信滙豐　促解凍許智峯銀行戶口

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-02-08 19:02

國際跨黨派議員組織「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China）在2月8日表示，已經去信滙豐（HSBC）主席杜嘉祺（Mark Tucker），要求該銀行解凍香港前立法會議員許智峯的戶口。

該聯盟表示，有逾50名議員參與此行動，他們共來自16個不同民主議會。信件日期為2月4日，內容提到「滙豐銀行沒有提供任何法院手令或警察授權令的證據來採取此次行動，並且拒絕公開回應許智峯與他家人的擔憂。」信件又指，高度關注許智峯家人戶口也遭凍結事件。

#BREAKING: Over 50 IPAC parliamentarians write to HSBC Group Chairman Mark Tucker demanding the unfreezing of accounts belonging to exiled Hong Kong former legislator @tedhuichifung.



The parliamentarians represent the major political groupings in 16 democratic legislatures. pic.twitter.com/sZQfyU6eNE — Inter-Parliamentary Alliance on China (@ipacglobal) February 8, 2021

滙豐集團行政總裁祈耀年（Noel Quinn）及首席法規部主管貝爾（Colin Bell）之前曾在1月26日接受英國國會外交事務委員會質詢，他們稱有關決定是根據香港警方要求才進行。

「對華政策跨國議會聯盟」在2020年6月正式成立，為一個國際跨黨派議員組織，議員來自多國如澳洲、英國、美國、德國、日本、加拿大等，聯盟的聯席主席包括英國工黨前黨魁施志安（Iain Duncan Smith）、美國參議員魯比奧（Marco Rubio）等。