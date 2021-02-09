世衛專家組見記者　中方組長：沒證據顯示武漢2019年12月前有疫情

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-02-09 19:05

世界衛生組織（WHO）專家組在武漢展開的追查新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）源頭工作進入尾聲，中方與世衛專家組2月9日聯合在當地一間酒店召開記者會。中方組長梁萬年表示，沒有證據顯示2019年12月前病毒就在武漢傳播。世衛專家組則表示，病毒「極不可能」（extremely unlikely）來自武漢實驗室。

聯合專家考察組中方組長梁萬年在介紹分子流行病學的溯源研究結果時表示，沒有證據顯示在2019年12月前在武漢就有疫情傳播。

梁萬年又指，雖然蝙蝠與穿山甲可能是導致疫情的宿主，但在這兩物種中發現的病毒，其與新冠病毒的相似度，不足以是新冠病毒的直接祖先，可能還有其他物種是潛在宿主。

聯合專家考察組中方組長梁萬年2月9日見記者（Reuters）

梁萬年也表示，在疫情早期，武漢的華南海鮮市場是病毒傳播爆發點之一，但武漢其他地方似乎也有可能存在傳播現象，目前無法判定病毒如何引入華南海鮮市場。

中國-世衛組織專家組近日共同走訪了白沙洲貿易市場、華南海鮮市場、湖北省疾病預防控制中心、武漢市疾病預防控制中心、湖北省動物疫病預防控制中心、中科院武漢病毒所等機構。

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美國著名病毒學家、動物學家達斯扎克（Peter Daszak）之前在2月5日表示，專家在對華南海鮮市場的研究中發現「重要線索」。

彭博社報道，達斯扎克表示世衛專家兵分三路，研究動物在病毒爆發、流行病學和病毒傳播中的作用，還研究了環境樣本。專家們將把各項研究結果進行彙總，並通報自己的結論。