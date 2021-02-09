華為風波｜任正非表示歡迎拜登致電溝通

撰文： 王晶晶 最後更新日期： 2021-02-09 23:21

中國電訊設備製造商華為創辦人任正非2月9日表示，他歡迎美國新任總統拜登（Joe Biden）給他打電話展開溝通。這是任正非在美國政府換屆以來的首次公開講話。

在2月9日舉行的新聞發布會上，任正非表達想與拜登溝通的想法。他說，「我歡迎這樣的電話，這是關於共同發展和共同成功的信息。」他還說，「美國希望實現經濟增長，而中國也希望實現經濟增長。」

任正非表示「如果能夠擴大華為的生產能力，那也將意味着美國公司也有更多的供應機會。我相信這將是互惠互利的。我認為，（美國）新政府將在制定新政策時牢記商業利益。」

2月9日，任正非公開露面，表態歡迎拜登致電華為探討共贏。（微博@新華視點）

他又稱「我們仍然希望我們能夠大量購買美國的材料零件和設備，以便我們都可以從中國的發展中受益。」他並指「我們公司沒有精力參與到政治漩渦中。我們努力製造出優質的產品……我們希望美國政府能夠採取更加開放的政策，以造福於美國公司和美國經濟。」

任正非還以樂觀的語氣說，過去一年，他對華為生存能力的信心有所增強。「我們有更多的方法來克服困難。」他說，華為還實現了2020年的收入和淨利潤正增長，但他沒有給出具體數字。

路透社2月8日報道，這是任正非自2020年3月以來，首次在媒體面前露面。