新冠肺炎｜研究：泰國蝙蝠體內發現冠狀病毒　與新冠病毒相關

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-02-10 09:23

有研究團隊2月9日於英國《自然．通訊》雜誌（Nature Communications）發表論文，指他們於泰國東部一個野生動物保護區的蝙蝠體內發現一種與新冠病毒相關的冠狀病毒，但研究還無法鎖定新冠病毒的起源和中間宿主。

杜克—新加坡國立大學醫學院（Duke-NUS Medical School）等機構的研究員開展冠狀病毒的監測調查。他們於泰國東部一個野生動物保護區的人工洞穴內發現5隻大角菊頭蝠體內存在一種冠狀病毒。研究員將這種冠狀病毒命名為RacCS203。

分析顯示，這種病毒與新冠病毒的基因組相似度為91.5%，與此前在中國發現的蝙蝠冠狀病毒RmYN02也有很近的親緣關係。此外，研究員還於泰國這個地區的蝙蝠以及南部一個野生動物檢查站的一隻穿山甲體內分別檢測到新冠病毒中和抗體。

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研究員指出，這為新冠病毒相關冠狀病毒在東南亞的傳播提供證據，但這項研究的樣本量大小和採樣區域都很有限。他們認為，亞洲許多國家和地區的蝙蝠體內都大量存在新冠病毒相關的冠狀病毒，儘管最新發現無法鎖定新冠病毒的起源，但仍有助於擴大檢測到新冠病毒近緣病毒的範圍。