Starlink用戶數目破萬　馬斯克：當能夠預測現金流就會上市

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-02-10 12:56

太空探索技術公司（SpaceX）的「星際連接」計劃（Starlink）用戶數目破萬。行政總裁馬斯克（Elon Musk）2月9日表示，當能夠合理預測「星際連接」計劃現金流，就會分拆上市。

圖為2021年2月2日，太空探索技術公司於美國發射星船SN9進行測試。（路透社）

馬斯克於社交媒體發文指，太空探索技術公司需要於明年左右面對負現金流，渡過難關就能夠使到「星際連接」計劃的財務方面可以運轉。他提到，歷史每個衛星網絡後來都破產，希望成為首個擺脫厄運的網絡。

馬斯克表示，「星際連接」計劃財政和技術方面都遇到問題，但如果成功，「星際連接」計劃每年轉移至消費者的成本將逐步下降。

Once we can predict cash flow reasonably well, Starlink will IPO — Elon Musk (@elonmusk) February 9, 2021

太空探索技術公司的「星際連接」計劃目標是用數以千計的衛星建造互聯網網絡。美國聯邦通信委員會兩年前批准公司發射11,943個衛星。公司目前已經發射逾千個衛星。根據公司上周提交委員會的文件顯示，自10月推出公眾測試服務以來，迄今美國和海外合共有逾萬名用戶。