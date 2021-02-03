Elon Musk稱腦機介面今年開始人體試驗　冀幫助大腦和脊柱損傷者

撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-02-03 16:40

特斯拉（Tesla）及SpaceX創始人馬斯克（Elon Musk）在回覆一位Twitter網友時表示，Neuralink正在努力確保植入物的安全性，並與美國食品和藥物管理局（FDA）保持密切聯繫。如果一切順利，也許可以在今年晚些時候進行初步的人體試驗。

2月1日，馬斯克在語音社交平台Clubhouse上開通了直播聊天室，期間談到公司發展進展：目前Neuralink成功地給一隻猴子的大腦中植入微型電線，現在這隻猴子可以用腦電波來玩視像遊戲。這一實驗的影片將會很快公布，可能在一個月內。

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關於腦機接口技術，很多人表示關心。馬斯克也解釋大腦連接技術的主要目標：解決大腦和脊柱損傷、通過植入的晶片彌補人們失去的能力。

Neuralink成立於2017年，自公司創立以來馬斯克一直在努力招聘科技人才加盟。該公司所研究的腦機對接裝置包括一個微型探頭，探頭上有3000多個電極。電極連接着比人發還要細的軟線路，用以監視1000個人腦神經元的活動。據瞭解，Neuralink還開發了一個「神經外科手術機器人」，據說它可以每分鐘將192個電極插入大腦。

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