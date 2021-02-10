新加坡外長與美卿布林肯通話：歡迎拜登政府加強與東盟合作

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-02-10 17:38

美國新任國務卿布林肯（Antony Blinken）2月10日與新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）通話，兩人討論的議題包括東盟合作、新冠肺炎（COVID-19）疫情、氣候變化及緬甸局勢。維文指，歡迎拜登政府加強與東盟合作的努力。

新加坡外交部的聲明表示，雙方重申兩國之間長久且良好的關係，以及在國防安全、貿易及投資領域的堅實且日益增加的合作。兩方同意在抗疫與氣候變化議題上緊密合作。

Glad to reconnect with @SecBlinken over the phone today. Affirmed our strong trade, defence, and security ties. Agreed to work together to tackle climate change and COVID-19.



Pic from 2016. pic.twitter.com/2mskWifrZ6 — Vivian Balakrishnan (@VivianBala) February 10, 2021

討論緬甸局勢

維文表示，歡迎拜登（Joe Biden）政府增加與該區域互動，加強與東盟及其他區域夥伴合作的努力。兩人並針對區域局勢交換意見，包括緬甸的情況。