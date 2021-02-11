耶魯華裔碩士遭槍殺　警鎖定MIT華裔研究員涉案　與死者女友同校

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-02-11 17:01

上星期剛求婚成功的美國耶魯大學26歲華裔研究生蔣凱文（Kevin Jiang），在6日晚間遭不明人士連開7槍而死。康涅狄格州紐黑文市（New Haven）警方宣布，他們已將麻省理工大學的一名研究人員潘欽軒（Qinxuan Pan，音譯）列為本案的嫌疑人，並對其展開通緝。

綜合外媒報導，警方表示，潘欽軒最後一次出現的地點是北黑文（North Haven）最佳西方酒店（Best Western Hotel），但警方認為，他很有可能已逃離康涅狄格州；由於潘欽軒涉嫌捲入一場槍殺案，因此警方懷疑他可能藏有武器，同時也是極度危險人物。警方勸導民眾，一旦發現潘欽軒的行蹤，就要盡快與警方聯繫；如果被迫與之接觸，也一定要特別小心。

警方指出，潘欽軒畢業於麻省理工大學（MIT）電腦科學系，和蔣凱文的未婚妻佩里（Zion Perry）同校，因此警方將就潘欽軒與蔣凱文之間是否有私人關係展開調查。警方也補充道，潘欽軒暫未被列為本案的嫌犯，但他目前正因涉嫌偷車而被麻州以及康涅狄格州通緝。

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