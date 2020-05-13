警權過大！？加拿大店員星戰日Cosplay白兵　持玩具槍被制服逮捕

5月4日對於全球星戰迷來說都是個相當特別的節日，由於這日期的發音聽起來十分接近《星球大戰》（Star Wars）系列的經典台詞「願原力與你同在」（May the Force be with you），所以這天也被系列粉絲們訂為所謂的「星戰日」。在這個特別的節日，各地都會舉行許多與《星球大戰》系列有關的活動，像是電影系列的重映等，而Steam平台上也展開了《星球大戰絕地：組織殞落》（Star Wars Jedi: Fallen Order）等系列作品的特賣。但在今年的眾多活動中，上演了這樣的一段小插曲。

就在上週，某間位於加拿大安大略省萊斯布里奇市（Lethbridge）的餐廳為了要慶祝「星戰日」的到來，讓一位員工扮成了《星球大戰》系列中身穿白色盔甲的「帝國風暴兵／白兵」（Stormtroopers），並站在店門口負責招呼客人。然而，這位扮成白兵的女員工最後卻遭到警方壓制並且上銬逮捕。

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根據LNN網站的報導，這個事件發生在上周，一位餐廳女員工扮成了風暴兵，手上還拿著一把塑膠製的爆能槍，就這樣站在餐廳的門口。不久之後，警方就接獲了兩通來自民眾報案電話，而通報民眾似乎完全沒有看過《星球大戰》系列，便懷疑該員工手上持有槍械。

而警方也隨即來到了現場，拔槍要求這位員工放下手中的「武器」，接著就將對方壓制在地上。雖然這位員工馬上就丟掉了手上的塑膠槍，但由於厚重的裝備讓她難以立即跪在地上，這導致警方立即上前抓住她，並將她壓制在地，讓她留著鼻血遭到上銬帶走。

這整起事件或許看起來相當荒謬，不少《星球大戰》粉絲可能會認為警方和民眾的反應有點太過誇張了，但因為加拿大的新斯科細亞省在上個月才發生過一起重大槍擊案件，並造成22個人死亡。因此，無論是警方或是民眾目前仍然都相當敏感。而這位無辜的風暴兵也因此受到了牽連。

▼▼▼相關圖輯：不同人演過的白兵▼▼▼

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