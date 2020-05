警權過大！？加拿大店員星戰日Cosplay白兵　持玩具槍被制服逮捕

5月4日對於全球星戰迷來說都是個相當特別的節日,由於這日期的發音聽起來十分接近《星球大戰》(Star Wars)系列的經典台詞「願原力與你同在」(May the Force be with you),所以這天也被系列粉絲們訂為所謂的「星戰日」。在這個特別的節日,各地都會舉行許多與《星球大戰》系列有關的活動,像是電影系列的重映等,而Steam平台上也展開了《星球大戰絕地:組織殞落》(Star Wars Jedi: Fallen Order)等系列作品的特賣。但在今年的眾多活動中,上演了這樣的一段小插曲。