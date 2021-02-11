拜登評價習近平：中美不需要有衝突但將會有競爭

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-02-11 15:03

美國總統拜登（Joe Biden）2月10日與中國國家主席習近平通電話，這是兩人首次以國家領導人身份通話。拜登就香港、新疆、台灣等問題表示關切，但同時對抗疫、氣候變化及防止武器擴散等問題表示願意共同合作。

圖為2013年12月，時任副總統拜登前往中國訪問，與國家主席習近平會面。（Reuters）

拜登與習近平早已相識，兩人最早在2011年時已會面數次。美國希望能藉着兩人的關係，讓兩國互動產生正面的結果。拜登在上周接受哥倫比亞廣播公司（CBS）的訪問，表示相信自己比所有國家領導人與習近平相處更長的時間，並稱自己「頗為認識習近平」。

拜登稱習近平十分聰明，且十分堅毅：「我不是要指責他，但他就是打從骨子裏，缺少民主兩字。」「我與習近平不需要有衝突，但當中將會有強烈的競爭。」

在前總統特朗普（Donald Trump）的任內，特朗普先是與習近平友好，但在貿易問題上與中國開打貿易戰。在任期末更幾乎視中國為最大威脅及敵人，在外交上處處針對中國。

外界普遍認同，中美關係在近日已跌至最低點，但同時認為兩國不得不在一些全球問題上共同合作。拜登在訪問中表示，他不會以特朗普所做的方式對待中國，他要按國際的規則辦事。

《華爾街日報》引述高級官員表示，拜登與盟國領導人通電話後，再與習近平通電話，是要示意他要以民主國家的領袖與中國對話，而不僅僅是作為美國總統與中國打交道。拜登希望能與其他國家，給予壓力使中國對自己的行為負責，並改變中國今後的選擇方向。