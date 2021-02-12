BBC世界新聞台遭中國封殺　指報道違反傳媒守則

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-02-12 08:40

中國國家廣播電視總局2月12日宣布，禁止英國廣播公司旗下的世界新聞台（BBC World News）在中國播放，指對方在中國的報道違反傳媒不偏不倚及如實報道的守則。BBC對北京的決定感到失望。

新華社報道，國家廣播電視總局11日通報，經調查，BBC世界新聞台涉華報道有關內容嚴重違反《廣播電視管理條例》《境外衛星電視頻道落地管理辦法》有關規定，違反新聞應當真實、公正的要求，損害中國國家利益，破壞中國民族團結，不符合境外頻道在中國境內落地條件，國家廣播電視總局不允許該台繼續在中國境內落地，對其新一年度落地申請不予受理。

BBC之後發表聲明，指對中國當局採取這一步感到失望，並強調BBC是全球其中一個最為備受信賴的國際新聞廣播頻道，其報道都是公平、公正而且不帶偏見和無懼。

英國外相藍韜文（Dominic Raab）則認為，北京封殺BBC的決定是不可接受，形容此舉是限制傳媒自由。他又指中國是全球其中一個嚴重限制傳媒和互聯網自由的國家，今次事件只會進一步損害北京在世界眼中的聲譽。

圖為2019年6月2日新疆阿圖什市職業技能教育培訓服務中心，服務中心被指是拘留大部分穆斯林少數民族的再教育營。（Getty）

導致今次封殺事件的導火線，與該頻道2月3日報道中國新疆有身處「再教育營」的女性遭性侵有關，美國國務院之後表示，對有關報道深感不安，中國政府應該允許國際觀察員立即對這些令人震驚的指控進行獨立的調查。

中國外交部則批評報道內容毫無事實依據，指新疆從來就沒有「再教育營」的存在。