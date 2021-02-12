BBC世界新聞台被中國封殺　英美譴責

撰文： 魏向宇 最後更新日期： 2021-02-12 08:43

英國廣播公司世界新聞台（BBC World News）被中國國家廣播電視總局封殺。英國外交大臣藍韜文（Dominic Rabb）和美國國務院2月11日譴責中國的舉動。英國廣播公司則表示失望。

藍韜文發文表示，中國封殺英國廣播公司世界新聞台是限制新聞自由，形容是不可接受。他指，中國對媒體和互聯網自由實行的限制是全球範圍內最嚴格的，最新舉措只會損害中國於世界的聲譽。

China’s decision to ban BBC World News in mainland China is an unacceptable curtailing of media freedom. China has some of the most severe restrictions on media & internet freedoms across the globe, & this latest step will only damage China’s reputation in the eyes of the world. — Dominic Raab (@DominicRaab) February 11, 2021

美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）出席記者會時表示，「美國呼籲中國和其他威權國家，允許人民擁有上網的完全渠道和媒體自由。」他指，中國限制媒體和平台於中國自由營運，情況使人擔憂，並指摘北京的領導人利用海外自由開放的媒體宣傳假消息。

英國廣播公司發言人對中國政府的宣布表示失望。英國廣播公司發表聲明說，「英國廣播公司是世界最有公信力的國際新聞廣播台，我們無所畏懼、無所偏好報道全球新聞，公正且不偏不倚。」