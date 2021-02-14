情人節｜日本商家混戰進攻「宅經濟」　台灣風味朱古力受歡迎

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-02-14 08:03

日本的情人節商機強大，女性贈送朱古力的風氣盛，「本命朱古力」或「義理朱古力」等贈送名義各不同，今年有台灣公司推出台灣風味的朱古力在日本大賣。

對日本的百貨公司而言，情人節的商機強過聖誕節，像是松屋百貨公司情人節商機是聖誕節的5倍以上。高島屋、大丸百貨公司等推出情人節活動，可看到女性大排長龍搶購朱古力。

今年受到新型冠狀病毒肺炎第3波疫情影響，日本政府針對東京都、大阪府等10都府縣2月7日到期的「緊急事態宣言」延長至3月7日，加上今年情人節是週日，日本紀念日協會估計今年情人節朱古力市場規模比去年少2成，約1050億日圓。

很多百貨公司花心思開拓「宅經濟」商機。像是高島屋今年首度推出「線上選購朱古力」的活動，精選約30個品牌，包括台灣的畬室Yu Chocolatier、比利時PIERRE MARCOLINI等品牌商品供民眾選購。

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珍奶之後 台灣朱古力攻日

高島屋的新聞稿提到來自台灣的畬室朱古力首度登陸日本，人氣高。人在台北的畬室主廚鄭畬軒透過接受中央社記者訪問時稱，這次以台灣食材製作夾心朱古力和松露朱古力，數量逾3000盒，顆數逾2萬顆。

中央社記者9日前往高島屋的賣場看已銷售一空，架上貼着「備受好評已賣完」的標籤。

鄭畬軒說，對畬室這個誕生5年的品牌來說，能在有190年歷史的高島屋百貨首度推出，意義重大。日本是精緻朱古力非常龐大且競爭激烈的市場，這次能獲佳績，代表畬室在品牌的格局與產品實力上有走上國際的能力。

畬室是2017至2019年連續3年獲邀到法國巴黎的朱古力沙龍展Salon du Chocolat，於2019年在展場上受到日本採購者青睞，促成這次與高島屋的合作。許多百貨公司、像是大丸、三越伊勢丹等為了情人節的活動，採購人員相當努力尋覓優質且具特色的朱古力。