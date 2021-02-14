泰國民眾示威聲援被捕學運領袖　演變成警民衝突　最少7人被捕

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-02-14 02:47

泰國首都曼谷2月13日有大批民眾發起示威，要求當局釋放被捕的學運領袖，期間大致和平，但之後發生小規模警民衝突，並傳出煙花等爆炸聲。當局指有最少7人被捕。

曼谷13日下午有大約1000名民眾在地標民主紀念碑舉行集會，聲援4名涉及冒犯君主罪及煽動叛亂罪而被扣留的學運領袖。他們在紀念碑上掛上一面30米乘30米的紅色橫額，上面寫滿民眾對國家及政府的意見。

泰國示威：曼谷在2月13日再有大批民眾參加示威，要求釋放被捕的學運領袖。他們亦將一面寫滿對政府不滿的紅色橫額掛在地標民主紀念碑上。（Reuters）

集會人士之後嘗試遊行到國柱神廟，但被至少100名穿著防暴裝備的警員及兩部水砲車阻止。警方與示威者商討過後，決定容許4人進入廟內示威，不過有前線的示威者拆除警方路障，並投擲水樽和煙霧彈。廟內4人之後出來宣布活動結束和在下周末捲土重來後，大部分民眾開始和平散去。

Protesters clash with police and push past their lines on the way to the palace. #ม็อบ13กุมภา #ราษฏร #TheRatsadon pic.twitter.com/0ihNjXFhvo — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) February 13, 2021

《曼谷郵報》報道，示威現場附近多次傳出巨響，估計是由土製爆炸裝置和煙花做成。警方之後指有最多20名警員受傷，並有7名示威者被捕。報道亦提到，網上流傳一段片段，見到身穿義務急救員背心的男子遭多名防暴警員追趕，他倒在地上時，更被至少一名警員以警棍毆打，目前未知該名男子的傷勢或是否被捕。