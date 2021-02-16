加拿大聯合58國簽署反對「任意拘留」宣言　北京提出嚴正交涉

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-02-16 10:58

加拿大發起一項由58個國家參與的倡議，要求一些國家停止任意拘押外國公民作為外交籌碼的做法。北京2月16日開腔反擊。

2021年2月16日，中國駐加拿大大使館發言人就加拿大拉攏一些國家發表反對「任意拘押」宣言時回答記者提問的官方通稿。（中國駐加拿大大使館官網截圖）

根據中國駐加拿大大使館2月16日發布的消息指，加拿大與一些國家2月15日發表反對「任意拘押」宣言。「人權觀察」執行主任在宣言啟動儀式上發言時表示中方對加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）和斯帕弗（Michael Spavor）實施「任意拘押」。

中國駐加拿大大使館發言人回應此事時，批評加拿大拉攏一些國家誣稱中方「任意拘押」，完全是混淆是非、別有用心。中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向加方提出嚴正交涉。並警吿加方企圖搞「麥克風外交」、在國際上拉幫結夥向中方施壓完全是徒勞，只能是死路一條。

中國駐加拿大大使館提到孟晚舟事件是一宗徹頭徹尾的政治事件，敦促加方認真反省錯誤，立即釋放中國華為公司高管孟晚舟並確保她平安回到中國，停止以任何方式為中加關係製造新的障礙。

2月15日，加拿大聯合美國等58個國家簽署一份名為《反對在國與國關係中任意拘押宣言》（Declaration Against Arbitrary Detention in State-to-State Relations），反對一些國家把拘押外國公民當作外交籌碼，宣言沒有點名具體國家。