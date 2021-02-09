加拿大「港人簽證」計劃開始接受申請　設截止日期2023年2月7日

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-02-09 14:34

加拿大推出新措施吸引香港移民，其中為香港人設立的新工作簽證計劃，自2月8日起接受申請。根據加拿大更新的官方網站內容指，有關工作簽證計劃申請設截止日期，為2023年2月7日。加方也提及申請人必須是18歲或以上，即沒有年齡上限。

加拿大正式更新網站，讓港人申請新工作簽證（網站截圖）

加拿大設立網頁容許港人網上申請新工作簽證，該簽證為最長3年的開放式工作簽證。

合資格者為過去5年畢業並取得加拿大的專上文憑或學位的香港居民，又稱持有「同等外國證書」也合資格，據加方講述，若然申請人不是在加拿大畢業，要求對方先取得「ECA學歷認證」（Educational Credential Assessment），以示該學歷獲得認證，與加拿大要求的同等。

據加拿大政府在網站表示，有關工作簽證計劃申請設截止日期，為2023年2月7日。

加拿大列明政策生效日期為2021年2月8日至2023年2月7日（網站截圖）

加方在網站提到，由於現行的旅遊限制措施，申請人就算已獲批開放式工作簽證，也未必能即時前往加拿大，若現時要前往加拿大需出示有關工作簽證的介紹信、持有效的工作聘書（valid job offer）及能夠在14天隔離後就開始工作。

年內開放2條導向永久居留途徑

加拿大政府之前在2月4日也表示，在開放式工作簽證之外，政府還會向年輕香港居民實施其他2條導向永久居留的途徑，將在今年內遲些時候推行。

第一條是給予在加拿大有逾1年工作經驗的香港居民申請，並需符合語言及教育要求。第二條則是給予在加拿大專上教育機構畢業的香港人，將能夠直接申請永久居留，未來會有更多詳情。

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