朝鮮官媒朝中社改以「總統」稱呼金正恩

撰文： 王慧珊 最後更新日期： 2021-02-17 13:42

韓聯社2月17日報道，朝鮮官媒朝中社從2月11日起，便把朝鮮領袖金正恩的英文職位名稱改譯成「國家總統」（president of the State Affairs）。

韓聯社2月17日指出，截至1月22日，朝中社英文報道中的金正恩職位名稱都使用「委員長」（chairman of the State Affairs Commission）一詞，但從11日起，報道古巴領袖向金正恩發訊息時則改為「國家總統」的稱呼。

朝鮮政府提供圖片顯示，朝鮮領導人金正恩在平壤出席於2月8日至11日期間舉行的朝鮮勞動黨第八屆中央委員會第二次全體會議。（AP）

朝中社17日報道金正恩參謁平壤錦繡山太陽宮紀念其父金正日79歲冥壽的消息時，亦已把金正恩的職位改稱「國家總統」。金正恩的祖父金日成生前也是使用該職位名稱。

韓聯社分析指，多數國家在稱呼元首和政府首腦時採用「president」，朝鮮此舉算是迎合國際潮流，有意打造作為普通國家的形象。朝鮮1月將人民武力省重新命名為國防省，外界普遍認為這是符合「普通國家」的形象。

朝鮮1月10日舉行的朝鮮勞動黨第八次全國代表大會第6天會議時，決定推舉朝鮮國務委員會委員長金正恩為朝鮮勞動黨總書記（general secretary），為時隔8年重設「總書記」一職。