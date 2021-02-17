歐洲太空總署相隔11年再招募太空人　鼓勵女性與殘疾人士申請

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歐洲太空總署（European Space Agency）2月16日宣告將招募太空人，設最多26個名額，並特別提到希望太空人多元化，鼓勵女性與殘疾人士申請。

這是歐洲太空總署相隔11年來再次招募太空人，將在3月31日起開放申請，直至5月28日。遴選程序將持續至2022年10月。

招募名額最多26個，包括永久太空人與後備太空人。申請人須為歐洲太空總署會員國或聯繫國家的公民，持有在自然科學、醫學、工程、數學或電腦科學領域的碩士或以上學位，又或持有實驗測試飛行員的學位等。申請人必須有至少3年的相關專業範疇經驗，能說流利英語，如能說其他外語將是優勢。

歐洲太空總署鼓勵女性申請，在上一次的招募中，僅16%申請人為女性，該機構希望可以提升比例。

總署也鼓勵殘疾人士申請，該機構已啟動特別計劃，以研究如何協助殘疾太空人前往國際太空站。

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