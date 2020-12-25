太空人未來有望食牛排？　以色列初創帶「牛細胞」搶先登陸太空

自從登陸外太空成為人類在科學上奮力前進的目標後，許多相關研究單位紛紛開始研究開發適合人類在外太空生存的生活必需物品，當然食品也不例外。 但究竟甚麼樣的食品適合帶上外星球？如何在外星球上建立足夠自給自足的食材供應系統？來自以色列的新創公司Aleph Farms，開始嘗試用「牛細胞」來完成在外太空可以吃到牛排的夢想。

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外太空不需要養真牛，只要「牛細胞」就無所不能？

「無法獲得新鮮的食物，是人類在外太空中長期探索，與完成人類殖民外星球夢想之間，最大的障礙。」Aleph Farms行政總裁Didier Toubia說，飲食限制除了阻礙人類科學的發展可能之外，同時也深深影響着太空人在太空執行任務期間的身心靈健康。

此外，因為外太空環境沒有自然糧食資源，在飲食無法自給自足的情況下，讓太空人在外太空執行任務的時間與距離也受到限制，且隨着溫室效應、全球暖化等環境惡化問題，人類開始往地球以外的外太空尋找適合取代地球的星球，而如果要在外星球上長時間定居，開發能夠在當地生產新鮮食物的系統，也就成為了人類在外星球生存的必要之舉。

細胞培養技術，能夠讓地球稍稍喘息

Aleph Farms早在2018年底，便成功的在內部實驗室將牛細胞分離後，以「培養」的方式，養出新鮮的牛排，且其風味與正常的牛排之間幾乎沒有差異，在當時，可謂是在人造肉領域上跨出很大的一步，如果當肉類的生產不再受到環境所限制，仰賴這類生物技術擺脫世界糧食短缺與畜牧業所帶來的環境污染等問題，也就成為可能。

而「牛細胞」到底是怎麼培養成新鮮的牛肉？Aleph Farms透過生物實驗室（BioFarms），從活體牛身上取得肌肉組織的細胞，利用細胞培養的方式，複製出同樣的組織，而這樣的組織也就是新鮮的牛肉。

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跨出地球的太空牛排，「Aleph Zero」計劃正式起飛

移民外星球是一項艱難的任務之外，如何建立穩定的供應鏈也就成為另一問題，而Aleph Farms的人造牛排，不受環境限制的優點，成為了太空食物的選擇。

2019年時，Aleph Farms成功在國際太空站（International Space Station）無任何自然資源、微重力的情況下，以牛細胞成功培養出新鮮牛肉，這項成功的案例無疑成為了食品歷史史上重要的一個篇章。

因此，2020年，Aleph Farms與美國、瑞士與以色列的食品生產製造商Cargill、Migros與Strauss Group合作推出了「Aleph Zero」的登陸太空計劃，「我們要讓人類在環境惡劣的外太空星球，不管是月球還是火星，也都能有美味的牛排能夠享用」Aleph Farms行政總裁Didier Toubia說。

食品業與科技業合力，將「牛細胞」護送上太空

Aleph Farms正在與太空機構建立合作夥伴關係，簽訂長期的合作研發合約，以確保將Aleph Farms的養殖肉創新技術，領先整合到未來的太空計劃中。

這項太空計劃將會利用Aleph Farms在細胞生物學、組織工程學和食品科學方面的專業知識來建立BioFarms。經由Aleph所開發的生產設備，將專門設計一個無菌、衛生的環境中培養人造肉。

Aleph Farms與歐洲、亞洲和拉丁美洲等地的農業食品合作夥伴，預計2021年將產品過渡到試生產的階段，並開始構建首間BioFarm，並預計在2022年底，進行商業試點計劃，未來養殖肉將搶先在地球就買得到。

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太空食物的願景 推進食農科技發展

隨着科技的進步，開發人類能在外太空生存的各項技能，是科學家不斷在努力的方向，如何建構一個完整的生態體系，可供人類在成功殖民外星球後，複製與地球相同生活型態也就成為了遠大的目標。

雖然登陸外星球對於大眾來說是一件遙不可及的事情，但伴隨着這項目標所發展而來的農業新興技術，不僅為登陸外星球預備，對於現階段地球的環境議題，也恰巧成為了解決方案之一。

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：以色列新創帶「牛細胞」搶先登陸太空！未來在外星球也能吃牛排啦！】