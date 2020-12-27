我在太空的340天｜美國太空人回憶錄訴凶險經歷：隨時被炸成原子

2015年7月16日，國際太空站上的3位太空人，美國太空人凱利（Scott Kelly）、俄國太空人帕達卡（Gennady Padalka）及柯年科（Mikhail Kornienko）緊急擠進俄羅斯聯合號太空船，把它充當逃生艇。

地球的任務控制中心告知，一座報廢的大型人造衛星正以每秒14公里的速度衝向他們，它會接近國際太空站，但不確定會從旁掠過或直接命中。3位太空人就窩在狹窄的太空艙內，準備執行「不測事件」的既定程序，立刻脫離ISS返回地球。

（編按：凱利在名為Endurance: A Year in Space, A Lifetime of Discovery的回憶錄（《我在太空的340天》）中提到上述的經歷。太空人在太空站的生活部分與地球相似，會工作、進食，需要做清潔，也會有過得不順心的日子。）

（編按：除此之外，太空生活會對太空人的健康甚至基因構成影響，例如美國太空總署（NASA）一項研究發現，長期的太空生活會改變人體基因，但具體原因仍有待進一步研究。2015年3月至2016年3月在國際太空站生活的前太空人凱利返回地球後，有7%的基因出現變異，跟雙胞胎哥哥馬克（Mark Kelly）的基因不相同。）

按圖睇美國太空人Scott Kelly在《我在太空的340天》回憶錄中的凶險經歷：

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