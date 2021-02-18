Facebook為封鎖澳洲媒體內容做法辯護　稱澳方新法案無明確指引

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-02-18 20:36

Facebook與澳洲就新聞內容付費議題爆發爭拗後，該科企2月17日禁止澳洲用戶在旗下社交平台分享新聞內容和相關文章，做法引來批評。Facebook在2月18日辯護稱，此舉原因是澳洲提出的新法律草案，未有就新聞內容定義提供明確指引。

這次爭拗始於澳洲正立法「新聞媒體協議規範」（News Media Bargaining Code）草案，規定Facebook與Google須和那些為它們帶來流量的新聞媒體達成商業協議，意味要為新聞內容付費。

澳洲廣播公司（ABC）現已沒法在其Facebook專頁發布內容（Reuters）

Facebook公司發言人表示，該法案未有就新聞內容定義提供明確指引，所以該公司「採用一個廣泛的定義，以尊重起草中的法律」。

在這次風波中，除了澳洲媒體的專頁遭清除帖文，就連部分企業或組織的專頁也受影響，Facebook稱「我們會恢復任何在無意中受到影響的頁面。」

批評Facebook「unfriend」澳洲是欺凌行為兼傲慢，圖為他2月2日在國會下議院發言。（AP）

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）18日批評Facebook禁止澳洲用戶在旗下社交平台分享新聞內容，稱對方不應認為自己有管治世界的力量，這種「欺凌」行為也無阻政府就轉載新聞付費制定新法規。